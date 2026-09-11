Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі 24 Каналу розповів, скільки паломників уже перетнули український кордон і коли їхній в'їзд був найактивнішим. Цьогоріч кількість прибулих уже перевищила показник минулого року.

Цьогоріч до України прибуло вже 46 тисяч хасидів

Перед щорічним паломництвом українська сторона попереджає хасидів про небезпеку через повномасштабну війну та російські удари по різних регіонах. Попри ці застереження, паломники продовжують приїжджати до Умані, а цього року їхня кількість уже перевищила минулорічний показник.

Минулого року серед організованих груп ми зафіксували близько 40 тисяч паломників, які в'їхали в Україну. Цього року станом на сьогоднішній ранок їх уже 46 тисяч,

– розповів Демченко.

Найактивніше кордон перетинали протягом останніх чотирьох днів. Лише за попередню добу до України прибули майже 15 тисяч хасидів, днем раніше – близько 13,7 тисячі, а за понеділок і вівторок сумарно в'їхали ще 11,6 тисячі.

В Україну вони почали прибувати ще з двадцятих чисел серпня, але тоді за добу це могли бути кількасот або навіть кілька десятків людей. Найбільша активність припала саме на останні чотири дні,

– пояснив речник ДПСУ.

Рош га-Шана починається вже зараз і, за словами Демченка, триватиме до 13 вересня, тому такого інтенсивного потоку на в'їзд прикордонники вже не очікують.

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