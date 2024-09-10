Хасидов ждут уже в сентябре: как Умань готовится принимать паломников

Умань готовится встречать хасидов. Паломники будут праздновать в городе иудейский новый год, Рош ха-Шана, со 2 по 4 октября 2024 года.

Глава Умани Ирина Плетнева заявила, что город готовится встречать паломников уже в сентябре 2024 года. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что людей предупреждают, что в Украине война, поэтому ехать сюда опасно, пишет 24 Канал.

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Что власть говорит о приезде хасидов в Умань

Несмотря на это паломничество будет в любом случае. В 2023 году их было более 35 тысяч. Мы должны быть готовыми о том, что удары россиян могут произойти в любой момент. Даже сегодня ночью (против 10 сентября – 24 Канал) Умань попала под атаку "Шахедов". Это дроны, предназначены для уничтожения зданий и живой силы и людей. Приезд такого количества паломников требует повышенного внимания,

– заявил Игорь Табурец.

По словам главы Черкасской ОВА, акцентируют сейчас на укрытиях, также работают над медицинской помощью, санитарным и эпидемиологическим благополучием. Власти планируют развернуть на месте оперативный штаб для координации работы.

Руководительница Умани объяснила, что в районе паломничества хасидов:

будут работать 4 мусоровоза и техника для уборки дорог,

обустроят 14 блокпостов,

установят 189 дополнительных дорожных знаков и примут другие меры, чтобы было безопасно и комфортно находиться там, как и жителям общины, так и паломникам.

Также городские власти решают вопрос о обустройства укрытий и установки металлодетекторов. Ирина Плетнева отметила, что не менее важным является и уплата налогов и туристического сбора юридическими и физическими лицами, которые занимаются приемом хасидов.

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Могилу цадика Нахмана будут реставрировать

Первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, что могила духовного лидера хасидов требует ремонта и реконструкции.

Мы никогда этот вопрос не поднимали, но в этом году как раз исследовали могилу цадика Нахмана и выяснили, что она нуждается в реконструкции. Я думаю, что фонд Раби Нахмана должен активно поработать, чтобы сделать реконструкцию, потому что там одновременно находится более 30 тысяч человек. Мы к этой могиле не имеем отношения, но это нужно сделать,

– заверил Ганич.

Он поблагодарил Фонд, что он помогает в туристическом сборе.

В свою очередь пиар-директор Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Анастасия Барышникова рассказала, что на территории синагоги возводят бесплатный туалет, кафе и микву (водный резервуар для омовения с целью очистки от ритуальной нечистоты).