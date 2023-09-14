В Умань прибыли уже 22 тысячи хасидов: Зеленский встретился с представителями еврейской общины

Ежегодно евреи-хасиды совершают паломничество в Умань, чтобы отпраздновать праздник Рош ха-Шана, который является для представителей иудаизма началом нового года. Так, в украинский город в настоящее время прибыли более 22 тысяч последователей хасидизма.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уже провел встречу с представителями еврейской общины в преддверии этого праздника. В этом году Рош ха-Шана будут отмечать с 15 по 17 сентября.

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Хасиды начали приезжать в Умань

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что на утро 14 сентября в Умань прибыли около 22 тысяч паломников. Это были евреи преимущественно из Израиля, США и ряда европейских стран.

Он призвал как местных жителей, так и гостей города быть максимально бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Табурец также попросил граждан не подвергаться враждебным манипуляциям.

Мы с вами уже знаем, как Россия любит плодить фейки, чтобы оправдывать свои преступные действия, запугивать и провоцировать. Рецепт противодействия неизменен: сохранять холодный ум, не паниковать и доверять только официальным источникам информации,

– отметил глава Черкасской области.

Хасиды прибывают в Умань / Видео с телеграм-канала Суспильного

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Умани стабильная и контролируемая. По его словам, наши Силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме и вместе с украинскими стражами порядка несут службу в микрорайоне паломничества.

В то же время спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала журналистам Суспильного, что в Умань также прибыла полиция Израиля. Так, правоохранители этой страны будут помогать нашим полицейским поддерживать порядок в городе.

Вовк подчеркнула, что украинские и израильские полицейские вместе обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов, а также посетили передвижной ситуационный центр, оснащенный всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования Рош ха-Шана.

Впоследствии руководитель полиции Черкасской области Вячеслав Гурин, что израильские стражи порядка выйдут на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии уже 13 сентября.

Сторонники иудаизма отмечают начало нового года празднованием Рош ха-Шана. Среди верующих, особенно тех, кто является сторонником хасидского движения, есть большое количество паломников, которые собираются в Умань, чтобы принять участие в праздниках, связанных с этим священным событием.

Их паломничество сосредоточено вокруг чествования уважаемого Нахмана из Брацлава, место последнего упокоения которого имеет глубокое значение для этого течения.

Зеленский встретился с украинскими евреями

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в преддверии Рош ха-Шана встретился с представителями украинского еврейского общества из крупнейших городов страны. Это были как военные, защищающие наше государство на фронте, так и раввины.

Спасибо за поддержку нашей страны, нашего стремления к миру. Мир может быть только благодаря победе Украины,

– отметил он.

Зеленский встретился с представителями еврейских общин / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского

Глава государства также заверил, что вместе мы сможем восстановить справедливый и честный мир для всей Украины как можно быстрее. В заключение он поблагодарил представителей еврейских общин за то, что они остаются в Украине, оказывают гуманитарную помощь и помогают нашим защитникам своими молитвами.

В Умань каждый год прибывают хасиды