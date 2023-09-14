В Умань прибыли уже 22 тысячи хасидов: Зеленский встретился с представителями еврейской общины
Источник:Игорь Табурец
Ежегодно евреи-хасиды совершают паломничество в Умань, чтобы отпраздновать праздник Рош ха-Шана, который является для представителей иудаизма началом нового года. Так, в украинский город в настоящее время прибыли более 22 тысяч последователей хасидизма.
Кроме того, президент Владимир Зеленский уже провел встречу с представителями еврейской общины в преддверии этого праздника. В этом году Рош ха-Шана будут отмечать с 15 по 17 сентября.
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Хасиды начали приезжать в Умань
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что на утро 14 сентября в Умань прибыли около 22 тысяч паломников. Это были евреи преимущественно из Израиля, США и ряда европейских стран.
Он призвал как местных жителей, так и гостей города быть максимально бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Табурец также попросил граждан не подвергаться враждебным манипуляциям.
Мы с вами уже знаем, как Россия любит плодить фейки, чтобы оправдывать свои преступные действия, запугивать и провоцировать. Рецепт противодействия неизменен: сохранять холодный ум, не паниковать и доверять только официальным источникам информации,
– отметил глава Черкасской области.
Хасиды прибывают в Умань / Видео с телеграм-канала Суспильного
Он отметил, что в настоящее время ситуация в Умани стабильная и контролируемая. По его словам, наши Силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме и вместе с украинскими стражами порядка несут службу в микрорайоне паломничества.
В то же время спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала журналистам Суспильного, что в Умань также прибыла полиция Израиля. Так, правоохранители этой страны будут помогать нашим полицейским поддерживать порядок в городе.
Вовк подчеркнула, что украинские и израильские полицейские вместе обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов, а также посетили передвижной ситуационный центр, оснащенный всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования Рош ха-Шана.
Впоследствии руководитель полиции Черкасской области Вячеслав Гурин, что израильские стражи порядка выйдут на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии уже 13 сентября.Справка! Сторонники иудаизма отмечают начало нового года празднованием Рош ха-Шана. Среди верующих, особенно тех, кто является сторонником хасидского движения, есть большое количество паломников, которые собираются в Умань, чтобы принять участие в праздниках, связанных с этим священным событием.
Их паломничество сосредоточено вокруг чествования уважаемого Нахмана из Брацлава, место последнего упокоения которого имеет глубокое значение для этого течения.
Зеленский встретился с украинскими евреями
Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в преддверии Рош ха-Шана встретился с представителями украинского еврейского общества из крупнейших городов страны. Это были как военные, защищающие наше государство на фронте, так и раввины.
Спасибо за поддержку нашей страны, нашего стремления к миру. Мир может быть только благодаря победе Украины,
– отметил он.
Зеленский встретился с представителями еврейских общин / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского
Глава государства также заверил, что вместе мы сможем восстановить справедливый и честный мир для всей Украины как можно быстрее. В заключение он поблагодарил представителей еврейских общин за то, что они остаются в Украине, оказывают гуманитарную помощь и помогают нашим защитникам своими молитвами.
В Умань каждый год прибывают хасиды
- Стоит отметить, что во время посещения хасидов в Умани заработал особый режим въезда и выезда. Также в украинском городе в усиленном режиме работают правоохранители, а передвижение граждан ограничено.
- Война России против нашего государства не помешала хасидам приехать в Умань и в 2022 году. Тогда количество паломников превысила 23 тысяч человек.
- В то же время паломничество хасидов в Умань могло оказаться под угрозой. Ведь в нашем государстве рассматривали возможность прекращение безвизового режима с Израилем из-за рисков, спровоцированных ежегодным паломничеством.