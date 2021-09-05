Хасиды в Умани: уже зарегистрировали первые случаи коронавируса

В Умани уже зарегистрировали первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших праздновать Рош га-Шана. Местная власть следит, чтобы паломники придерживались карантинных ограничений.

Эпидемическая ситуация – неустойчивая. Об этом сообщила начальник Уманского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова в эфире одного из телеканалов.

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Однако, по словам чиновницы, ситуацию контролируют. В частности, следят за соблюдением противоэпидемических требований.

Городская глава Умани Ирина Плетнева отметила, что сделали все возможное для подготовки к приезду паломников. Однако политик довольна не всем: говорит, что территория грязная.

Территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора,

– сказала Плетнева.

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