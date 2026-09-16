Рекордный показатель: – в ГПСУ назвали число хасидов, массово прибывших в Украину

В Умани прошли ежегодные празднования Рош га-Шана. Несмотря на постоянные предупреждения о ситуации с безопасностью в стране, тысячи верующих отправились в Украину, чтобы соблюсти древние религиозные традиции.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что в этом году зафиксированы рекордные показатели пересечения границы паломниками-хасидами. Пограничные подразделения обеспечили надлежащие контрольные процедуры для десятков тысяч иностранцев, прибывших на празднование.

Сколько хасидов массово въехали в Украину?

Как рассказал пресс-секретарь ГПСУ, только в составе организованных групп украинскую границу пересекли 46 тысяч хасидов, что существенно превышает прошлогодние показатели, когда прибыло около 40 тысяч человек.

Учитывая и тех паломников, которые проживают или находились на территории Украины до этого, в общей сложности их число могло составить и пятьдесят тысяч граждан,

– отметил Демченко.

Наибольший поток иностранцев наблюдался в начале прошлой недели, с понедельника по четверг, поскольку празднование Нового года началось 11 сентября. В самые праздничные дни – в пятницу, субботу и воскресенье – движение через границу на въезд практически прекратилось и исчислялось лишь десятками человек. Сейчас же начинается массовый выезд паломников из Украины.

Уже завтра мы сможем сказать, сколько паломников-хасидов пересекло границу на выезд, покинув пределы Украины, за сегодняшний день. Но интенсивность или массовость их выезда будет прослеживаться и сегодня, и в ближайшие несколько дней,

– добавил представитель ГПСУ.

Демченко рассказал о количестве хасидов: смотрите видео