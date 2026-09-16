Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що цього року зафіксовано рекордні показники перетину кордону паломниками-хасидами. Прикордонні підрозділи забезпечили належні контрольні процедури для десятків тисяч іноземців, які прибули на святкування.

Скільки хасидів масово заїхали до України?

Як розповів речник ДПСУ, лише у складі організованих груп український кордон перетнули 46 тисяч хасидів, що суттєво перевищує торішні показники, коли прибуло близько 40 тисяч осіб.

Враховуючи і тих паломників, які проживають або перебували на території України до цього, то могло бути сукупно і п'ятдесят тисяч громадян,

– зауважив Демченко.

Найбільший потік іноземців спостерігався на початку минулого тижня, з понеділка по четвер, оскільки святкування Нового року розпочалося 11 вересня. Під час самих святкових днів у п'ятницю, суботу та неділю рух через кордон на в'їзд практично припинився і вимірювався лише десятками осіб. Наразі ж розпочинається масовий виїзд паломників з України.

Від завтра вже зможемо сказати, скільки за сьогоднішній день перетнуло кордон на виїзд, залишивши межі України, паломників-хасидів. Ну але інтенсивність чи масовість їхнього виїзду проглядатиметься і сьогодні, і найближчі кілька днів,

– додав речник ДПСУ.

Демченко розповів про кількість хасидів: дивіться відео