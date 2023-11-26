Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что есть своеобразное явление – "набор экзотических президентов". Он добавил, что говорится, в частности, об экс-президенте США Дональде Трампе, бывшем президенте Бразилии Жаире Болсонаре, а теперь и о Хавьере Милее.

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"Теперь аргентинец. Это лихой парень с бензопилой, которой он грозил уничтожить аргентинскую бюрократию и, так сказать, аргентинских левых политиков", – сказал Яковенко.

К слову, бензопила была одним из символов кампании Милея. Так он делал намек на то, что экономике Аргентины необходимы решительные действия. Мол, резать необходимо по-живому.

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Какая позиция Милея насчёт Украины

Российский оппозиционный журналист отметил, что у новоизбранного президента Аргентины проукраинская позиция насчёт войны России против Украины. А вот, что касается противоречивых заявлений Милея, то это особенности крайне безумного популизма. Мол, тогда человек вместо избирательной кампании проводит какое-нибудь шоу. Такое делал Дональд Трамп.

Эти песни, танцы, скачки с бензопилой. Разговоры о том, что он никогда не будет иметь дело с Пекином, Бразилией, Россией. Многие разногласия человек говорит. Человек дает обещания, которые точно не может выполнить. Что такое не иметь дел с таким давним партнером как Бразилия или Китай?

– отметил Яковенко.

По его мнению, президент Аргентины вряд ли сможет отказаться от взаимодействия со столь крупными партнерами. Среди спорных заявлений – и предложение значительно сократить государственный аппарат страны.

"Популизм – это всегда обман. Пока никаких движений в сторону изменения позиции насчёт войны России и Украины нет. Он пока на стороне Украины", – подчеркнул Игорь Яковенко.

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