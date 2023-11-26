Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є своєрідне явище – "набір екзотичних президентів". Він додав, що мовиться, зокрема, про експрезидента США Дональда Трампа, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, а тепер і про Хав'єра Мілея.

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"Тепер аргентинець. Це лихий хлопець з бензопилою, якою він грозив знищити аргентинську бюрократію і, так би мовити, аргентинських лівих політиків", – сказав Яковенко.

До слова, бензопила була одним із символів кампанії Мілея. Так він робив натяк на те, що економіці Аргентини треба рішучі дії. Мовляв, різати необхідно по-живому.

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Яка позиція Мілея щодо України

Російський опозиційний журналіст зазначив, що новообраний президент Аргентини має проукраїнську позицію щодо війни Росії проти України. А от, що стосується суперечливих заяв Мілея, то це особливості вкрай шаленого популізму. Мовляв, тоді людина замість виборчої кампанії проводить якесь шоу. Таке робив Дональд Трамп.

Оці пісні, танці, скакання з бензопилою. Розмови про те, що він ніколи не буде мати справу з Пекіном, Бразилією, Росією. Багато розбіжностей людина говорить. Людина дає обіцянки, які точно не може виконати. Що таке не мати справ із таким давнім партнером як Бразилія чи Китай?

– зазначив Яковенко.

На його думку, президент Аргентини навряд чи зможе відмовитися від взаємодії з такими великими партнерами. Серед суперечливих заяв – і пропозиція значно скоротити державний апарат країни.

"Популізм – це завжди обман. Поки що ніяких рухів у бік зміни позиції щодо війни Росії та України немає. Він поки що на боці України", – наголосив Ігор Яковенко.

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