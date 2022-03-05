Компания Heineken прекращает экспорт в Россию из-за войны в Украине. Все новые инвестиции в страну тоже прекратили.

В России для местного рынка Heineken производит пиво "Жигулевское" и "Оксота". С количеством около 1800 сотрудников, компания претендует на то, чтобы быть третьей по величине пивоваренной в стране.

Обратите внимание Японская корпорация Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну

В то же время на российский рынок приходится менее 2% мировых продаж Heineken. В заявлении пивоварни не говорится об ограничениях на местное производство.

В компании сообщили, что шокированы и расстроены разворачивающейся в Украине трагедией. Heineken продолжит пристально наблюдать за развитием событий.

Ранее к другим брендам, поддерживающим Украину в войне и закрывшим свой бизнес на территории России, присоединилась и компания Carlsberg. В общей сложности уже более 70 брендов отказались работать в дальнейшем со страной-террористкой.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!