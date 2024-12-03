В Германии представили ударный дрон HX-2: его получат ВСУ

Немецкая компания Helsing представила ударный дрон HX-2 с искусственным интеллектом. Его вскоре получат Вооруженные Силы Украины.

Технические характеристики этого дрона-камикадзе опубликованы на официальном сайте разработчика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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На что способен этот дрон

HX-2 оборудован Х-образным крылом и хвостовым оперением, он эффективен против бронетехники, артиллерийских установок, военной инфраструктуры и других целей. Вес беспилотника составляет 12 килограммов, дальность полета достигает 100 километров, а максимальная скорость – 220 километров в час. Он оснащен четырьмя электромоторами, расположенными в хвостовой части.

Дрон снаряжен боевой частью весом в несколько килограммов. Благодаря технологии искусственного интеллекта, HX-2 демонстрирует высокую автономность даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, сохраняя способность точно поражать цели.

Особенностью HX-2 является возможность работы в стае, что позволяет выполнять сложные боевые задачи несколькими дронами одновременно. Это обеспечивается интеграцией в единую систему управления Altra, которая позволяет одному оператору контролировать несколько беспилотников.

Фото ударного дрона HX-2, представлены компанией Helsing

Helsing сообщает, что беспилотники уже находятся в производстве, а базовые технологии, применены в HX-2, активно используются в Украине.

Первые поставки HX-2 в Украину запланированы на декабрь. Ожидается, что дроны будут поступать партиями по несколько сотен единиц ежемесячно, а общее количество составит около 4000 единиц.