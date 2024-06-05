Производитель Ceresit "Хенкель Баутехник" отмечает 25 лет с появления первого завода в Украине

Компания "Хенкель Баутехник (Украина)", известная одним из своих флагманских брендов Ceresit, в этом году отмечает 25 лет со старта своей производственной деятельности на территории Украины. В 1999 году международная компания запустила свой первый украинский завод в Вышгороде Киевской области.

Сейчас "Хенкель Баутехник (Украина)", занимающая ведущие позиции на рынке материалов для строительства и отделки, управляет тремя производствами на территории нашей страны, остальные из которых расположены во Львовской и Харьковской областях.

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Инвестиционная стратегия компании

Как сообщил генеральный менеджер "Хенкель Баутехник (Украина)" Василий Дудник в интервью NV, компания придерживается неизменной стратегии развития своего присутствия на отечественном рынке и продолжает инвестировать в Украину.

Мы сосредотачиваем инвестиции на безопасности наших сотрудников, модернизации и расширении производств, повышении энергоэффективности и энергонезависимости. Это позволяет компании достигать целей устойчивого развития и одновременно обеспечить устойчивость производственных и бизнес-процессов. В частности, значительные инвестиции компания направила для нужд строительства защитных сооружений на каждом из трех ныне функционирующих заводов на территории Украины. Второе ключевое направление инвестиций – совершенствование наших продуктов, запуск и развитие новинок,

– отметил Василий Дудник.

С начала российского полномасштабного вторжения "Хенкель Баутехник (Украина)" инвестировала в свои украинские производства 3 миллиона евро.

Устойчивая деятельность заводов в Украине позволяет этой международной компании, которая уже более года как покинула российский рынок, активно взаимодействовать с благотворительными фондами, волонтерскими организациями и общинами присутствия для помощи в восстановлении учебных заведений, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.

"Хенкель Баутехник (Украина)" реализует собственную гуманитарную программу помощи от одного из флагманских брендов компании – Ceresit Help.

Мы сосредоточились на помощи людям, чье жилье было повреждено в результате боевых действий. Мы выделили 3 миллиона гривен, чтобы помочь восстановить дома более 150 семьям. В 2024 году мы увеличиваем программу Ceresit Help на 8 миллионов гривен, достигнув ее общего объема 11 миллионов гривен,

– заявил глава компании.

А ранее "Хенкель Баутехник (Украина)" анонсировала систему грантов для программы восстановления объектов социальной инфраструктуры на 40 миллионов гривен.

Даже несмотря на полномасштабное вторжение, инвестиционная стратегия компании на украинском рынке остается неизменной – внедрять новейшие достижения в сфере строительства, чтобы способствовать модернизации технологий и делать свой весомый вклад в развитие отрасли, помогать создавать более энергоэффективные, долговечные и качественные здания.

"Восстановление может стать мощным импульсом"

Отвечая на вопрос об интересе международных компаний к вхождению на отечественный рынок стройматериалов и строительных технологий, Василий Дудник отметил инвестиционную привлекательность Украины, которая будет стремительно развиваться в процессе восстановления.

Это очень хороший и оптимистичный сигнал. Прежде всего это свидетельство непоколебимой веры наших зарубежных коллег в Победу и будущее процветание и развитие Украины. Конечно, эти процессы будут тесно связаны с восстановлением и модернизацией. Наш рынок – это рынок возможностей. Украина имеет уникальный исторический шанс использовать опыт масштабного восстановления других стран, принципиально изменить подходы к строительству и внедрять новейшие технологии,

– сказал генеральный менеджер "Хенкель Баутехник (Украина)".

"Восстановление может стать мощным импульсом для всей индустрии, но нужно умело им воспользоваться. А для этого нужно приложить значительные усилия, чтобы преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами сейчас. Мы видим будущее – за быстрым развитием модульного строительства, технологий 3D-печати, с особым фокусом на скорость и качество возведения энергоэффективных и экологических зданий", – добавил он.