Нині "Хенкель Баутехнік (Україна)", що займає провідні позиції на ринку матеріалів для будівництва й оздоблення, управляє трьома виробництвами на території нашої країни, решта з яких розташовані на Львівщині та Харківщині.

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Інвестиційна стратегія компанії

Як повідомив генеральний менеджер "Хенкель Баутехнік (Україна)" Василь Дудник в інтерв’ю NV, компанія дотримується незмінної стратегії розвитку своєї присутності на вітчизняному ринку та продовжує інвестувати в Україну.

Ми зосереджуємо інвестиції на безпеці наших співробітників, модернізації та розширенні виробництв, підвищенні енергоефективності й енергонезалежності. Це дає змогу компанії досягати цілей сталого розвитку і водночас забезпечити сталість виробничих і бізнес-процесів. Зокрема, значні інвестиції компанія спрямувала для потреб будівництва захисних споруд на кожному з трьох заводів на території України, що нині функціонують. Другий ключовий напрям інвестицій – вдосконалення наших продуктів, запуск і розвиток новинок,

– зазначив Василь Дудник.

З початку російського повномасштабного вторгнення "Хенкель Баутехнік (Україна)" інвестувала у свої українські виробництва 3 мільйони євро.

Стала діяльність заводів в Україні дає змогу цій міжнародній компанії, що вже понад рік як покинула російський ринок, активно взаємодіяти з благодійними фондами, волонтерськими організаціями та громадами присутності для допомоги у відбудові навчальних закладів, лікарень й інших об'єктів соціальної інфраструктури.

"Хенкель Баутехнік (Україна)" реалізовує власну гуманітарну програму допомоги від одного із флагманських брендів компанії – Ceresit Help.

Ми зосередилися на допомозі людям, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій. Ми виділили 3 мільйони гривень, аби допомогти відновити домівки понад 150 родинам. У 2024 році ми збільшуємо програму Ceresit Help на 8 мільйонів гривень, досягнувши її загального обсягу 11 мільйонів гривень,

– заявив очільник компанії.

А раніше "Хенкель Баутехнік (Україна)" анонсувала систему грантів для програми відновлення об’єктів соціальної інфраструктури на 40 мільйонів гривень.

Навіть попри повномасштабне вторгнення, інвестиційна стратегія компанії на українському ринку залишається незмінною – впроваджувати найновіші досягнення у сфері будівництва, щоб сприяти модернізації технологій і робити свій вагомий внесок у розвиток галузі, допомагати створювати більш енергоефективні, довговічні та якісні будівлі.

"Відбудова може стати потужним імпульсом"

Відповідаючи на запитання про інтерес міжнародних компаній до входження на вітчизняний ринок будматеріалів і будівельних технологій, Василь Дудник відзначив інвестиційну привабливість України, що буде стрімко розвиватися у процесі відбудови.

Це дуже добрий та оптимістичний сигнал. Насамперед це свідчення непохитної віри наших зарубіжних колег у Перемогу та майбутнє процвітання та розвиток України. Звісно, ці процеси будуть тісно пов’язані з відбудовою та модернізацією. Наш ринок – це ринок можливостей. Україна має унікальний історичний шанс використати досвід масштабної відбудови інших країн, принципово змінити підходи до будівництва та впроваджувати новітні технології,

– сказав генеральний менеджер "Хенкель Баутехнік (Україна)".

"Відбудова може стати потужним імпульсом для всієї індустрії, але потрібно вміло ним скористатись. А для цього потрібно докласти значних зусиль, аби подолати всі виклики, які постають перед нами зараз. Ми бачимо майбутнє – за швидким розвитком модульного будівництва, технологій 3D-друку, з особливим фокусом на швидкість і якість зведення енергоефективних та екологічних будівель", – додав він.

