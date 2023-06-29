"Хенкель" стала официальным партнером и донором платформы "СпівДія" для пострадавших от войны

Украинский бизнес международной компании Henkel расширяет сеть партнеров для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны и ее последствий украинцам.

Как сообщили в компании "Хенкель", которая является официальным партнером и донором гуманитарной помощи украинской волонтерской P2P-платформы (henkel.ua), "Хенкель" в Украине имеет статус официального корпоративного партнера украинской волонтерской платформы "СпівДія", координирующей запросы людей и благотворительных организаций о получении гуманитарной помощи и осуществляет адресную доставку такой поддержки от доноров.

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"За время сотрудничества с платформой "СпівДія" поддержку от международной компании Henkel и ее украинских бизнесов получили десятки тысяч людей, а также организации и учреждения социальной инфраструктуры, более 40 больниц и реабилитационных центров и 19 детских учреждений по всей Украине. Продукция "Хенкель" поступает в более чем сотню приютов для ВПЛ, ее передают в 30 городских советов для распространения среди социально уязвимых слоев населения и ВПЛ", – сообщили в компании о масштабах сотрудничества.

Более 80 тысяч человек, которые напрямую обратились за помощью в "СпівДію", получили ее от "Хенкель" через региональные хабы платформы в 22 областях Украины. Сейчас Henkel активно помогает посредством хабов "СпівДії" жителям Херсонской и Николаевской областей, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.

Корпоративное волонтерство – неотъемлемая составляющая культуры и традиций "Хенкель". Многие наши коллеги занялись волонтерством буквально в первые часы или дни полномасштабного вторжения и получили от компании широкую поддержку для реализации своих гуманитарных инициатив. Henkel – крупный корпоративный волонтер и донор гуманитарной помощи "СпівДія". Благодаря этому сотрудничеству мы сможем предоставить украинцам еще больше помощи для предотвращения гуманитарной катастрофы, оказать адресную поддержку людям, которые нуждаются в помощи, покинув опасные регионы,

– прокомментировала получение статуса официального партнера платформы "СпівДія" президент компании "Хенкель" в Украине Елена Ефремова-Курсик.

Большую солидарность с украинцами и стремление помочь им в трудные времена проявили европейские подразделения Henkel, включая Австрию, Францию, Сербию, Болгарию и другие страны. Они отгрузили в польский гуманитарный хаб Help Ukraine Center в городах Люблин и Хелм более 140 тонн продукции.

Henkel одной из первых глобальных компаний развернула проекты гуманитарной поддержки для Украины с 24 февраля 2022 года. Первый пакет помощи компания утвердила менее чем через 48 часов с момента вторжения российских войск на территорию Украины. Общий пакет мероприятий солидарности с Украиной от Henkel и ее украинских бизнесов составляет почти миллиард гривен. Сеть постоянных партнеров компании для реализации гуманитарных инициатив включает в себя 9 фондов и гуманитарных организаций, среди которых "Життєлюб", "Таблеточки", "Твоя опора", "Волонтерська сотня" и другие.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Henkel одной из первых международных компаний заявила о намерении прекратить ведение бизнеса на российском рынке и заморозила инвестиции. В апреле 2023 года Henkel объявила об окончательном завершении процесса выхода с российского рынка, на что получила одобрительные отзывы от президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в качестве примера, достойного для подражания, для других международных компаний.