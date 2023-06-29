Як повідомили у компанії "Хенкель", що є офіційним партнером і донором гуманітарної допомоги української волонтерської P2P-платформи (henkel.ua), "Хенкель" в Україні має статус офіційного корпоративного партнера української волонтерської платформи "СпівДія", яка координує запити людей і благодійних організацій про отримання гуманітарної допомоги та здійснює адресну доставку такої підтримки від донорів.

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"За час співпраці з платформою "СпівДія" підтримку від міжнародної компанії Henkel та її українських бізнесів отримали десятки тисяч людей, а також організації та заклади соціальної інфраструктури, понад 40 лікарень і реабілітаційних центрів і 19 дитячих закладів по всій Україні. Продукція "Хенкель" надходить до більш ніж сотні прихистків для ВПО, її передають до 30 міських рад для поширення серед соціально вразливих верств населення та ВПО", – розповіли у компанії про масштаби співпраці.

Понад 80 тисяч осіб, котрі напряму звернулися по допомогу до "СпівДії", одержали її від "Хенкель" через регіональні хаби платформи у 22 областях України. Зараз Henkel активно допомагає через хаби "СпівДія" мешканцям Херсонської та Миколаївської областей, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Корпоративне волонтерство – невід'ємна складова культури та традицій "Хенкель". Багато наших колег стали до волонтерства буквально у перші години чи дні повномасштабного вторгнення й отримали від компанії широку підтримку для реалізації своїх гуманітарних ініціатив. Henkel – великий корпоративний волонтер і донор гуманітарної допомоги "СпівДії". Завдяки цій співпраці ми зможемо надати українцям ще більше допомоги задля запобігання гуманітарній катастрофі, надати адресну підтримку людям, які потребують допомоги, покинувши небезпечні регіони,

– прокоментувала здобуття статусу офіційного партнера платформи "СпівДія" президент компанії "Хенкель" в Україні Олена Єфремова-Курсік.

Велику солідарність з українцями та прагнення допомогти їм у важкі часи виявили європейські підрозділи Henkel, зокрема з Австрії, Франції, Сербії, Болгарії й інших країн. Вони відвантажили до польського гуманітарного хаба Help Ukraine Center у містах Люблін і Хелм понад 140 тонн продукції.

Henkel однією із перших глобальних компаній розгорнула проєкти гуманітарної підтримки для України з 24 лютого 2022 року. Перший пакет допомоги компанія затвердила менш ніж за 48 годин з моменту вторгнення російських військ на територію України. Загальний пакет заходів солідарності з Україною від Henkel та її українських бізнесів сягає майже мільярда гривень. Мережа постійних партнерів компанії для реалізації гуманітарних ініціатив включає 9 фондів і гуманітарних організацій, серед яких "Життєлюб", "Таблеточки", "Твоя опора", "Волонтерська сотня" та інші.

На початку повномасштабного російського вторгнення до України Henkel однією із перших міжнародних компаній заявила про намір припинити ведення бізнесу на російському ринку та заморозила інвестиції. У квітні 2023 року Henkel оголосила про остаточне завершення процесу виходу з російському ринку, на що отримала схвальні відгуки від президента України Володимира Зеленського й очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби як приклад, гідний наслідування іншими міжнародними компаніями.