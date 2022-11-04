Оккупанты добровольно не отступят из Херсона, – Вениславский сказал, к чему готовится враг

Россияне в оккупированном Херсоне объявили круглосуточный комендантский час и заявили, что "готовятся к обороне". Надеяться на добровольное освобождение Херсона от оккупантов – не стоит, хотя такая возможность остается, пусть и небольшая.

Об этом 24 каналу рассказал нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Он также отметил, что россияне понимают последствия действий ВСУ, если наши защитники пойдут в наступление. Но и не стоит забывать, что враг подготовил систему обороны.

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Круглосуточный комендантский час в Херсоне, цель напугать людей, потому что руководство России не случайно отмечает, что нужно вывезти максимальное количество людей из города,

– отмечает Федор Вениславский.

По словам нардепа, это все звенья одной цепочки, и по мнению Вениславского, россияне готовятся противодействовать ВСУ – ожидать легкого развития событий не нужно.

Федор Вениславский о действиях оккупантов во временно оккупированном Херсоне: смотрите видео

Для россиян, Херсон очень важен, потому что это единственный областной центр, который они смогли захватить.

Какова ситуация в Херсоне

Из админпостроек в Херсоне исчезли русские флаги. В ОК "Юг" предупредили, что это может быть проявлением определенной провокации. Россияне пытаются создать впечатление, будто оставили населенный пункт и заходить в него безопасно. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне перевезли свою "администрацию" из Херсона в Скадовск.

Российские оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они продолжают принудительную "эвакуацию" людей с правобережья. Захватчики даже заминируют происки, потому что боятся продвижения ВСУ. Чувствуя, что их конец близок, россияне несколько недель беспощадно грабили Херсон и вывозили оттуда все, что могли прихватить.

Кроме того, захватчики глушат связь. Они массово уничтожают сотовые вышки в Токаревке, Бериславе и Ивановке. Это у плотины Каховской ГЭС. Сергей Хлань объяснял, что оккупанты уничтожают эти вышки, чтобы невозможно было увидеть передвижение техники – в каком количестве и какими переправами они это делают.