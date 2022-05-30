Херсон – козырь, которым будет играть Россия, – политический эксперт

Россияне прибегают к тактике ведения войны, которая была во время аннексии Крыма и оккупации части Луганской и Донецкой областей. Оккупанты пытаются "откусить" как можно больше, если же не удается –попытаются образовать квази-республики там, где у них это получилось.

Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев. Он также отметил, что задача украинских защитников состоит в том, чтобы прервать этот алгоритм.

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Оккупанты вряд ли ожидали, что у них получится занять Херсон. У российских захватчиков только один случай известен, когда им удалось работать с большим городом – Донецк, но к его оккупации готовились годами, объясняет Краев.

Почему оккупация Херсона выглядит странно

По мнению эксперта, Херсон, с тактической и политической точки зрения, не более чем импровизация. То, как они нам устанавливали "правительство" и уровень сотрудничества с местными, свидетельствует о том, что кафиры просто боятся херсонцев.

О чем речь, когда им до сих пор не удается установить информационную блокаду. На мой взгляд, они готовы отойти из Херсона, ведь видим, что к сожалению их цель была другая – захват и разрушение Мариуполя,

– говорит Александр Краев.

Херсон, это скорее еще один козырь, которым кафиры будут «играть» в этой войне. Этот город может стать разменной монетой, чтобы:

отвлекать внимание и распылять концентрацию наших защитников;

использовать для манипуляций в переговорах.

Откровенно говоря, им просто удалось получить такое преимущество, поэтому нам нужно понять, как ситуацию с оккупированным Херсоном используют захватчики, рассказывает Краев.

Контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области: что известно

Вчера подтвердилась информация, что ВСУ пошли в контрнаступление в Бериславском направлении, продвинулись на 9 километров и разделили врага на две части, фактически кафиры попали в оперативное окружение – это вызвало шквал паники среди оккупантов Херсонской области. Захватчики сбегали с заготовленных позиций для обороны.

Местные продолжают саботировать оккупационную армию. На днях в так же оккупированном Геническе работники образования прямо отказались переходить на российскую образовательную систему.

Херсонские кафиры подбирают властные кадры из социального мусора . Назначенный ими гауляйтер Стремоусов, в прошлом являвшийся одним из "завораживающих" антивакцинаторских движений, а также сама его репутация прогнила "русским духом". Однако он заявил, что "референдум" на Херсонщине все же пройдет - в следующем году.

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