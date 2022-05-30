Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Він також зазначив, що завдання українських захисників у тому, щоб перервати цей алгоритм.

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Окупанти навряд очікували, що у них вийде зайняти Херсон. У російських загарбників лише один випадок відомий, коли їм вдалось працювати із великим містом – Донецьк, але до його окупації готувалися роками, пояснює Краєв.

Чому окупація Херсону виглядає дивно

На думку експерта, Херсон, з тактичної та політичної точки зору, не більше ніж імпровізація. Те, як вони нам встановлювали "уряд" та рівень співпраці із місцевими свідчить про те, що окупанти просто бояться херсонців.

Про що мова, коли їм досі не вдається встановити бодай інформаційну блокаду. На мою думку, вони готові відійти із Херсону, адже бачимо, що на жаль їх мета була інша – захоплення та руйнація Маріуполя,

– говорить Олександр Краєв.

Херсон, це скоріше ще один козир, яким окупанти будуть «гратися» у цій війні. Це місто може стати розмінною монетою, для того, аби:

відволікати увагу та розпорошувати концентрацію наших захисників;

використовувати для маніпуляцій у перемовинах.

Відверто кажучи, їм просто пощастило отримати таку перевагу, тому нам потрібно зрозуміти, як ситуацію із окупованим Херсоном використають загарбники, розповідає Краєв.

Контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області: що відомо

Вчора підтвердилася інформація, що ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку, просунулись на 9 кілометрів та розділили ворога на дві частини, фактично окупанти потрапили у оперативне оточення – це викликало шквал паніки серед окупантів на Херсонщині. Загарбники втікали із заготовлених позицій для оборони.

Місцеві продовжують саботувати окупаційну армію. Відтак, днями у так само окупованому Генічеську працівники освіти прямо відмовилися переходити на російську освітню систему.

Херсонські окупанти підбирають владні кадри із соціального сміття. Призначений ними гауляйтер Стрємоусов, у минулому був одним із "заворушників" антивакцинаторських рухів, а також сама його репутація прогнила "російським духом". Однак, він заявив, що "референдум" на Херсонщині все ж пройде – наступного року.

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