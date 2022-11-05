Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук.

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"С точки зрения военной логики, оставить правобережье для россиян даже было бы выгодно, поскольку на левом берегу они получили бы серьезное водное препятствие в виде Днепра, который нам форсировать было бы сложно", – сказал эксперт.

Ждут удачного момента

По словам Харука, другое дело, насколько это принято в политическом смысле для оккупантов. Херсон – это единственный областной центр, захваченный россиянами после 24 февраля. Как отметил эксперт, с точки зрения врага – это территория России, хотя этого никто не признает. Объяснить отступление собственным гражданам будет сложно.

В Харьковской области наши военные выждали нужный момент. В этом и состоит талант и искусство командира – понимать, когда нужно ударить. Очевидно, что в Херсонской области это "когда" еще не наступило,

– сказал Харук.

Он рассказал, что последний пакет военной помощи от США поможет форсировать Днепр. Там не зря фигурируют сорок бронекатеров, предназначенных для действий на реках.

"Левобережье Херсонщины можно освобождать не только форсируя Днепр, но и нанося удар с севера Запорожья", – добавил Харук.

Обратите внимание – Харук о контрнаступлении на Херсонщине: смотрите видео

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