В Херсоне объявили комендантский час в сутки
Об этом сообщили российские СМИ. Об объявлении комендантского часа объявил заместитель так называемого главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении.
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В Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа круглосуточно — только для того, чтобы мы могли отстоять наш город Херсон,
– сказал Стремоусов в своем обращении.
Кроме того, Стремоусов заявил, что "на некоторых участках замечена техника врага, которая выстраивается в колонны" и рекомендовал жителям покинуть город.
Быстро передумали и издали "рекомендацию"
Однако буквально через 15 минут Стремоусов удалил видео из своего телеграмм-канала, а затем перезалил его уже без упоминания о комендантском часе. Упоминание об этом удалили и с видео, и с самого поста в телеграмме коллаборанта.
Причем у видео очень хорошо виден кривой переход – видео однозначно склеивалось.
Что происходит в Херсоне
- По данным ОК "Юг" российские кафиры пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они даже заминируют происки.
- В оккупированном Херсоне вчера, 3 ноября, прогремел мощный "хлопок". Вероятно, захватчики неудачно "покурили" на судоремонтном заводе.
- Российские военные в Херсонской области внезапно начали уничтожать вышки сотовой связи. Это было замечено в нескольких селах.
- Также Херсон очнулся 3 ноября без российского триколора. Со здания облгосадминистрации исчез флаг кафиров.
- В то же время россияне постепенно выводят артиллерию и технику с правого берега Днепра и перемещают ее на левый. По всему побережью реки на левом берегу, а также мимо Каховского водохранилища обустраивают фортификационные сооружения .
- Кроме того, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что захватчики взимают новых мобилизованных в Херсон .
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