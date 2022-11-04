В Херсоне объявили комендантский час в сутки

Об этом сообщили российские СМИ. Об объявлении комендантского часа объявил заместитель так называемого главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении.

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В Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа круглосуточно — только для того, чтобы мы могли отстоять наш город Херсон,

– сказал Стремоусов в своем обращении.

Кроме того, Стремоусов заявил, что "на некоторых участках замечена техника врага, которая выстраивается в колонны" и рекомендовал жителям покинуть город.

Быстро передумали и издали "рекомендацию"

Однако буквально через 15 минут Стремоусов удалил видео из своего телеграмм-канала, а затем перезалил его уже без упоминания о комендантском часе. Упоминание об этом удалили и с видео, и с самого поста в телеграмме коллаборанта.

Причем у видео очень хорошо виден кривой переход – видео однозначно склеивалось.

Что происходит в Херсоне

Важно! Аналитики ISW утверждают, что захватчики продолжают готовить запасные позиции на левом берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции северо-западнее Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

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