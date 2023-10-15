оккупанты еще раз за день обстреливают Херсон. В городе снова слышны взрывы.

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Россияне бьют по Херсону

По состоянию на 17:32 обстрел Херсона продолжается. Около 17:00 враг снова сбросил две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде. Здесь, к счастью, без жертв и разрушений, отметил глава Херсонской госадминистрации Александр Прокудин.

В 16:50 в ГВА сообщили об очередных взрывах в городе.

Напомним, что Херсон несколько раз попадал под обстрелы российской армии. Утром враг сбросил в районе объекта критической инфраструктуры две управляемые авиабомбы. Это произошло ориентировочно в 10:30.

Потом в Укрзализныце уточнили, что во время утренней атаки был поврежден вагон поезда №102 Херсон – Киев – к счастью, люди не пострадали, выбиты несколько окон. Кроме того, там отметили, что поезд уже отправился к месту назначения.

Также из-за обстрелов в центре города исчез свет, в некоторых районах – еще и вода. В городе ухудшилась связь и пропал интернет.

Впоследствии в Херсонской военной администрации заявили, что уже восстановили свет в Шуменском и микрорайоне ХБК, в центре города, на Жилище и Острове.

Около 16:00 в Херсоне снова гремели взрывы.

Город – под плотным огнем со стороны российских оккупационных войск! Из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач, есть разрушение домов,

– написал в телеграмм глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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