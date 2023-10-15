Окупанти вкотре за день обстрілюють Херсон. У місті знову чути вибухи.
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Росіяни б'ють по Херсону
Станом на 17:32 обстріл Херсона триває. Біля 17:00 ворог знову скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань, зазначив голова Херсонської держадміністрації Олександр Прокудін.
О 16:50 у МВА повідомляли про чергові вибухи у місті.
Нагадаємо, що Херсон кілька разів потрапляв під обстріл російської армії. Зранку ворог скинув у районі об'єкта критичної інфраструктури дві керовані авіабомби. Це сталося орієнтовно о 10:30. Згодом в Укрзалізниці уточнили, що під час вранішньої атаки був пошкоджений вагон поїзда №102 Херсон – Київ – на щастя, люди не постраждали, вибито декілька вікон. Крім того, там зазначили, що потяг вже вирушив до місця призначення.
Також через обстріл у центрі міста зникло світло, у деяких районах – ще й вода. У місті погіршився зв'язок і пропав інтернет.
Біля 16:00 у Херсоні знову гриміли вибухи.
Місто – під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків,
– написав у телеграм глава Херсонської МВА Роман Мрочко.
Згодом у Херсонській військовій адміністрації заявили, що вже відновили світло в Шуменському та мікрорайоні ХБК, у центрі міста, на Житлоселищі та Острові.
Росія не припиняє щоденні обстріли Херсону: що відомо
- 13 жовтня у центрі міста лунали вибухи. У результаті ворожої атаки, поранень зазнали два жителі міста. Це жінка 42 років та чоловік 52 років. Пошкоджень зазнали колектори, які сполучають головну насосну станцію каналізації з міськими очисними спорудами.
- 12 жовтня окупанти поцілили у дитячу лікарню, а 11 жовтня атакували дроном авто ритуальної служби на кладовищі у передмісті.
- 8 жовтня росіяни обстріляли територію храму Різдва Богородиці. Поранення від уламків отримали 2 літні жінки, які були у церкві. Люди прикривали один одного, аби ніхто не постраждав.