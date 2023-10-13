Росія атакувала Херсон вдень 13 жовтня. Повідомляють про вибухи у центрі міста.

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Людей просять не виходити

Голова Херсонської ОВА Роман Мрочко підтвердив вибухи у центрі Херсона. Він закликав людей залишатися у безпеці та не виходити на вулицю, поки обстріл не закінчиться.

Водночас за минулу добу, 12 жовтня, ворог 30 разів обстріляв це місто. Росіяни запустили на мирне місто 148 снарядів. Росія постійно здійснює цинічні обстріли Херсона та області з тимчасово окупованого лівобережжя.

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