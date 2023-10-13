Росія атакувала Херсон вдень 13 жовтня. Повідомляють про вибухи у центрі міста.
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Людей просять не виходити
Голова Херсонської ОВА Роман Мрочко підтвердив вибухи у центрі Херсона. Він закликав людей залишатися у безпеці та не виходити на вулицю, поки обстріл не закінчиться.
Водночас за минулу добу, 12 жовтня, ворог 30 разів обстріляв це місто. Росіяни запустили на мирне місто 148 снарядів. Росія постійно здійснює цинічні обстріли Херсона та області з тимчасово окупованого лівобережжя.
Обстріли Херсонщини: останні новини
- Зранку 12 жовтня окупанти атакували дитячу лікарню у місті. Як повідомили в ОВА, через безпекову ситуацію корпус дитячої лікарні, де зафіксували влучання, не працював. На щастя, у будівлі не було лікарів та пацієнтів.
- 8 жовтня російські загарбники теж атакували передмістя Херсона. Окупанти вдарили по селищу міського типу під назвою Кіндійка. Цього разу внаслідок обстрілів з боку окупантів постраждала дитина. 11-річна дівчинка отримала численні ушкодження.
- Рано-вранці 6 жовтня росіяни знову вдарили по центру Херсона. Вони вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки.