Вместо страны – дыра: в Херсоне после обстрела оккупантов с карты мира "исчезла" Россия

Враг продолжает терроризировать Херсонщину постоянными обстрелами. Во время последней атаки на город в одном из туристических агентств Россия исчезла с карты мира.

Остальные же страны остались на своих местах невредимыми. Видео с символическими кадрами в сети опубликовала американская писательница и журналистка Зарина Забриски, передает 24 Канал.

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Символическое "исчезновение" России

Российская армия около 5 утра в очередной раз покрыла огнем город Херсон. В результате атаки пострадало и туристическое агентство. Как рассказали владельцы, взрыв прогремел около 04:32. Сейчас у турагентства огромная воронка, вероятно, от авиабомбы.

После этой атаки с карты мира, висевшей на стене в агентстве, "исчезла" Россия – вместо нее теперь огромная дыра в стене. В настоящее время все остальные страны остались невредимыми на своих местах.

Российская авиационная бомба сделала наиболее символическую вещь, о которой я когда-либо сообщала: ударная волна снесла с карты мира Россию, оставив Украину нетронутой. Сохраняю это ко Дню Победы,

– написала автор видео.

Символическое "исчезновение" России после очередного обстрела: смотрите видео

Известно, что от российской атаки пострадали гражданские дома, детский сад, магазины. В результате обстрела ранения получил один человек – медики уже оказали ему необходимую помощь.

Враг постоянно терроризирует Херсонщину