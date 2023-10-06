Вместо страны – дыра: в Херсоне после обстрела оккупантов с карты мира "исчезла" Россия
Враг продолжает терроризировать Херсонщину постоянными обстрелами. Во время последней атаки на город в одном из туристических агентств Россия исчезла с карты мира.
Остальные же страны остались на своих местах невредимыми. Видео с символическими кадрами в сети опубликовала американская писательница и журналистка Зарина Забриски, передает 24 Канал.
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Символическое "исчезновение" России
Российская армия около 5 утра в очередной раз покрыла огнем город Херсон. В результате атаки пострадало и туристическое агентство. Как рассказали владельцы, взрыв прогремел около 04:32. Сейчас у турагентства огромная воронка, вероятно, от авиабомбы.
После этой атаки с карты мира, висевшей на стене в агентстве, "исчезла" Россия – вместо нее теперь огромная дыра в стене. В настоящее время все остальные страны остались невредимыми на своих местах.
Российская авиационная бомба сделала наиболее символическую вещь, о которой я когда-либо сообщала: ударная волна снесла с карты мира Россию, оставив Украину нетронутой. Сохраняю это ко Дню Победы,
– написала автор видео.
Символическое "исчезновение" России после очередного обстрела: смотрите видео
Известно, что от российской атаки пострадали гражданские дома, детский сад, магазины. В результате обстрела ранения получил один человек – медики уже оказали ему необходимую помощь.
Враг постоянно терроризирует Херсонщину
- Российская армия продолжает постоянно атаковать Херсон и область. Для обстрелов враг использует все вооружение – артиллерия, минометы, РСЗО и авиабомбы.
- Только за прошедшие сутки, по данным Херсонской ОВА Напомним, российские военные 78 раз обстреляли область. Оккупанты попали в жилые кварталы Херсонщины, больницу в Бериславе и социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.
- В общем, за прошедшие сутки 5 октября в области и городе погибли 2 человека, еще 4 – получили ранения разной тяжести. Один из погибших – коммунальщик, обрезавший деревья, когда враг нанес удар.