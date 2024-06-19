Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что Россия травмировала мирную жительницу. Ее доставили в больницу с осколочным ранением живота, пишет 24 Канал.
Смотрите также Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины за сутки: есть погибшие
Роман Мрочко объяснил, что, учитывая интенсивность атак, раненых могло быть значительно больше.
Какие последствия атаки россиян по Херсону
Преимущественно под ударом оказались жилые кварталы. Много попаданий, пожаров произошло в частном секторе Корабельного и Днепровского районов,
– заявил глава Херсонской МВА.
Последствия атаки россиян по Херсону: смотрите видео
В Херсонской областной военной администрации объяснили, что враг ударил по больнице не менее 3 снарядами из реактивной системы залпового огня "Град".
Прилетело по гаражу, в котором стояли скорые. В результате обстрела повреждены две машины. Также в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна,
– объяснили в ОВА.
Там добавили, что люди в больнице не ранились.
Последствия ночного удара россиян по Херсону / Фото ОВА и скриншоты с видео
К сожалению, утром 19 июня Россия ударила по селу Ольговка Бериславского района Херсонщины. Там враг атаковал жилой дом, вспыхнул пожар.
Взрывной и черепно-мозговой травмы, контузии получила 67-летняя женщина. У нее также ожоги головы, конечностей, грудной клетки. Она в больнице в состоянии средней тяжести.