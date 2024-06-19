Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що Росія травмувала мирну мешканку. Її доправили в лікарню з уламковим пораненням живота, пише 24 Канал.

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Роман Мрочко пояснив, що, враховуючи інтенсивність атак, поранених могло бути значно більше.

Які наслідки атаки росіян по Херсону

Переважно під ударом опинилися житлові квартали. Багато влучань, пожеж сталося у приватному секторі Корабельного та Дніпровського районів,

– заявив глава Херсонської МВА.

Наслідки атаки росіян по Херсону: дивіться відео

У Херсонській обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог вдарив по лікарні щонайменше 3 снарядами із реактивної системи залпового вогню "Град".

Прилетіло по гаражу, в котрому стояли швидкі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві автівки. Також в одному з корпусів закладу охорони здоров'я повибивало вікна,

– пояснили в ОВА.

Там додали, що люди в лікарні не поранились.

Наслідки нічного удару росіян по Херсону /Фото ОВА та скриншоти з відео

На жаль, вранці 19 червня Росія вдарила по селу Ольгівка Бериславського району Херсонщини. Там ворог атакував житловий будинок, спалахнула пожежа.

Вибухової та черепно-мозкової травми, контузії зазнала 67-річна жінка. У неї також опіки голови, кінцівок, грудної клітини. Вона в лікарні в стані середньої тяжкості.