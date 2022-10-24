Россияне перемещаются, обворовывают города и отключили связь: какая ситуация в Херсонской области

Украинские военные продолжают проводить операцию по освобождению временно оккупированных территорий. Россияне действительно зашевелились в Херсоне, нельзя прокомментировать, что это движение – отступление или ротация, оценить их действия сможет только ОК "Юг".

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он также отметил, что мы действительно видим, что есть движение техники и личного состава – включая перемещение с правого на левый берег.

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"Часть оккупантов использует "эвакуацию" как живой щит, потому что зафиксированы случаи, когда оккупационные военные в гражданском пытаются выехать вместе с гражданскими", – говорит Соболевский.

К сожалению, идет масштабное разграбление Херсона – россияне вывозят культурные ценности и памятники, а также разграбляют музейный фонд. Уже сейчас известно, что они демонтировали и забрали памятники Сувовову и Ушакову – но это такое, у нас есть свои герои, которые заслуживают памятники,

– отмечает он.

Также Юрий Соболевский отмечает, что в городе исчезла связь, а возможно, уже и не работает мобильный интернет. Еще вчера россияне отключили кабельный интернет, который они подавали через оккупированный Крым.

Какова ситуация на Херсонщине сейчас: смотрите видео

Оккупанты продолжают депортацию украинцев

Не стоит забывать, что оккупанты вместе с собственным бегством продолжают депортацию. "Они начали это делать через "программу оздоровления детей" – россияне предлагали родителям отдать своих детей на "отдых" в Россию или в оккупированный Крым", – добавляет заместитель председателя Херсонского облсовета.

На данный момент, в Херсоне осталось около 100-120 тысяч человек – они просто заложники у террористов.