"Боже, красиво как": бабушка из Херсона искренне радуется уничтоженной технике россиян

Люди на деоккупированных территориях искренне радуются освобождению из-под оккупации. Более того, искренне радуются и фактам уничтожения оккупантов защитниками Украины.

Видео искреннего восхищения жительницы освобожденной Херсонщины показали сами защитники Украины, сообщает 24 канал .

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Бабушка в восторге

Военные Украины показали местной жительнице, как уничтожали технику оккупантов на ранее оккупированной части Херсонщины. В частности, показали кадры из:

Евгеньевки,

Васильевки,

Бобрового Кута,

Снигиревка.

От улыбки бабушки, восхищенной поступками защитников, и сам начинаешь невольно улыбаться.

Ой, как хорошо. Что-то он мало горит,

– с улыбкой прокомментировала бабушка.

Бабушка с восхищением просматривает кадры уничтоженной техники оккупантов: видео

Освобождение Херсона: что известно

11 ноября военные Украины после 8 месяцев оккупации зашли в Херсон. Херсонцы встретили их с цветами, объятиями, украинскими флагами и скандируя "ВСУ".

В тот же день в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Российских захватчиков, спрятавшихся в городе в гражданской одежде, призывали добровольно сдаться в плен.

Поскольку на освобожденных территориях еще находятся переодетые оккупанты, а также много растяжек и других "подарков" от оккупантов, украинские воины проводят в городе зачистку, стабилизационные мероприятия и разминирование территории.

Отметим, что в ОК "Юг" предупредили, что россияне могут обстреливать город, ведь через Днепр находятся оборонительные сооружения оккупантов.

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