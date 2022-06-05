Херсонцы отказываются пользоваться рублями: оккупанты угрожают забрать и уничтожить их имущество

Храбрые жители Херсона продолжают сопротивляться российским оккупантам. Врагу не удается навязать свои правила даже угрозами и устрашениями.

Во влажных мечтах российских кафиров Херсон еще долго будет оставаться под их контролем. Они надеются заставить свободных украинцев жить по правилам их недалекого и инфантильного народа, но пока у россиян это не очень хорошо получается.

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Сопротивление херсонцев и угрозы оккупантов

Россияне во временно оккупированном Херсоне всячески пытаются ввести в обращение свои никому не нужные бумажки, которые называются рублями. По мнению кафиров, курс составляет 1 гривна/2 рубля, что далеко от реальности ровно на столько, как далеки россияне от любых перспектив.

Как выяснилось, сами херсонцы не собираются играть по правилам кафиров, а предприниматели отказались клеить двойные ценники. Дошло до того, что тех, кто пытается рассчитаться российской валютой, посылают вслед за российским кораблем.

Когда до оккупантов дошло, что на свободных украинцев принуждение не действует, они решили включить режим угроз. В частности, они угрожают предпринимателям, которые не наклеят двойные ценники, курят их магазины и уничтожают имущество. Террор, устрашение, издевательство – это единственное, что может дать "русский мир" миру, ведь мозгов на любую положительную деятельность там не хватает и уже никогда не прибавится.

Угрозы, которые расклеили оккупанты в Херсоне:

Оккупированные территории: коротко о последних новостях

Бои в Северодонецке продолжаются, ВСУ контролируют половину города и не дают врагу продвигаться дальше. Из захваченной части населенного пункта российские кафиры принудительно вывезли мирных людей на временно оккупированные территории.

Сопротивление на Юге достигло такого уровня, что оккупационная "власть" начала очень сильно бояться за свою жизнь. Стало известно, что "управленцы" никуда не выходят без бронежилетов и охраны. Тем временем героические партизаны продолжают не только подрывную работу, но и наносят урон российским оккупантам и их муртадам.

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