Херсонцы знают всех коллаборантов в лицо, – глава ОВА

В Херсоне пытаются провести псевдореферендум. Но глава ОВА Александр Самойленко успокаивает. Это просто невозможно, ведь херсонцы знают всех коллаборантов в лицо.

В эфире телеканала "Рада" Александр Самойленко напомнил о том, что попытки оккупантов сотрудничать с горожанами не увенчались успехом.

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Каждого коллаборанта херсонцы знают в лицо

Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что горожане отказались от подачек, которые предлагали оккупанты. Да и вообще, население области враждебно настроено к каждому, кто покушается на его родную землю.

Сегодня херсонцы знают всех оккупантов, всех коллаборантов. И когда происходит какое-то общение, оно происходит с единственной целью: потом рассказать, что и как можно делать в Украине,

– добавил он.

Александр Самойленко напомнил, что в Украине можно приходить в гости, можно приходить домой. Но ни при каких обстоятельствах нельзя приходить в нашу страну с войной и требованиями. Чем, собственно, и занимается оккупант.

Горожане показали русским военным настроения на Херсонщине. Глава области убежден, что идея с псевдореферендумом будет безуспешной.

Херсонщина – это Украина. И сегодня депутаты показали это единогласным решением,

– подчеркнул он.

Напомним, что 13 марта оккупанты будут пытаться организовать псевдореферендум для признания "ХНР". Глава области и города убеждены, что ничего не получится, ведь против этого как местные власти, так и все население области.

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