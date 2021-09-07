В Херсоне бойцовская собака по указанию хозяйки терроризирует людей: они обратились в полицию
Источник:Kherson.net
Люди, проживающие в Херсоне на улице Димитрова, оказались под террором бойцовской собаки. Женщина, ухаживающая за животным, специально натравливает его на людей.
Страдают и другие животные. Жители многоэтажки уже написали коллективное заявление в полицию.
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Собака без намордника
Люди, страдающие от таких соседей, рассказали ужасные детали. Женщина выгуливает своего любимца без намордника. Очень часто уличные кошки и собаки становятся его жертвами.
Женщина выкрикивает "фас", после этого собака набрасывается на окружающих. Люди пытаются делать замечания женщине, но она реагирует на это агрессивно.
Дети в опасности
Женщина часто приводит своего пса на стадион школы №55. Конечно, своим традициям не изменяет – собака и там разгуливает без намордника. Людей это еще больше возмущает, ведь на стадионе часто играют дети.
Правила выгула собак
- Делать это могут только люди, которым не менее 14 лет.
- Запрещено во время выгула быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Собаки опасных пород должны быть на поводке и в намордниках.
- Также важно, чтобы владельцы собак убирали за животными, даже на площадках для выгула.