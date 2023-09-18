Арбуз пробился через плиты в районе центрального рынка. Соответствующее видео обнародовано в сети, передает 24 Канал.

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Херсонский арбуз пробился и созрел

На обнародованных кадрах автор показала разрушенные российскими захватчиками здания и дорогу.

Центральный рынок. Бывший центральный рынок. Все погоревшее. И знаете что? Арбуз среди города,

– отметила она.

Несколько раз женщина повернула его и постучала, кажется, уже созрел.

Арбуз вырос прямо на дороге: смотрите видео

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