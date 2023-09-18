Кавун пробився крізь плити в районі центрального ринку. Відповідне відео оприлюднили у мережі, передає 24 Канал.

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На оприлюднених кадрах авторка показала зруйновані російськими загарбниками будівлі та дорогу.

Центральний ринок. Колишній центральний ринок. Все погоріле. І знаєте що? Кавун серед міста,

– зазначила вона.

Декілька разів жінка обернула його і постукала, здається, вже достиг.

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