Кавун пробився крізь плити в районі центрального ринку. Відповідне відео оприлюднили у мережі, передає 24 Канал.

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Херсонський кавун пробився і дозрів

На оприлюднених кадрах авторка показала зруйновані російськими загарбниками будівлі та дорогу.

Центральний ринок. Колишній центральний ринок. Все погоріле. І знаєте що? Кавун серед міста,
– зазначила вона.

Декілька разів жінка обернула його і постукала, здається, вже достиг.

Кавун виріс просто на дорозі: дивіться відео

На Херсонщині фермери збирають урожай

  • Наприкінці серпня депутат обласної ради розповів 24 Каналу, що у передмісті Херсона фермери збирають перший урожай кавунів. Сергій Хлань зауважив, що масштаби виробництва не можна порівняти з довоєнними роками.
  • Про повноцінне відновлення підприємств у Херсоні говорити важко. Адже російські загарбники щодня обстрілюють промислові бази. Тож єдиним, що починає відроджуватися на деокупованій частині Херсонщині, є сільське господарство.
  • "Ми всі вже бачили перші кавуни, фермери ще з весни їх засіяли, а зараз збирають врожай. Є і традиційні помідори, тобто овочівництво помалу відроджується. Але масштаби сільського господарства ніяк не можна порівняти з тими, які були до війни, тому що система зрошення фактично зруйнована", – підкреслив депутат.