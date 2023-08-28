У передмісті Херсона фермери збирають перший урожай кавунів. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, додавши, що масштаби виробництва не можна порівняти з довоєнними роками. Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли центр Херсона, постраждали люди.

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Як працює промисловість

Про повноцінне відновлення підприємств у Херсоні говорити важко. Окупанти щодня обстрілюють промислові бази системами залпового вогню, не даючи можливості нічому працювати у місті. Єдиним, що починає відроджуватися на деокупованій частині Херсонщині, є сільське господарство.

Ми всі вже бачили перші кавуни, фермери ще з весни їх засіяли, а зараз збирають врожай. Є і традиційні помідори, тобто овочівництво помалу відроджується. Але масштаби сільського господарства ніяк не можна порівняти з тими, які були до війни, тому що система зрошення фактично зруйнована,

– сказав депутат.

Сергій Хлань розповів, як працюють фермери на деокупованій Херсонщині: дивіться відео

Чи є проблеми розмінуванням

Сільське господарство потроху відновлюється на тих площах, де були проведені розмінувальні роботи. Але через відсутність централізованого зрошення неможливо вирощувати овочі у таких кількостях, як раніше. Загалом все, що сьогодні роблять фермери вони роблять важкою працею.

Аграрії навіть самотужки долучаються до розмінування і придумують свої безпілотні трактори, які розміновують поля. Але ризик того, що міни знову прилетять і не розірвуться доволі великий.

Ситуація складніша з населеними пунктами й аграріями, які знаходяться ближче до узбережжя Дніпра, там обстріли не припиняються і кількість нерозірваних мін дуже висока. Міни продовжують прилітати на правий берег, залишаються нерозірваними, тому роботи з розмінування тривають повільними темпами,

– підкреслив Сергій Хлань.

На Херсонщині нищать окупантів