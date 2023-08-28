В пригороде Херсона фермеры собирают первый урожай арбузов. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, добавив, что масштабы производства не сравнимы с довоенными годами. Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли центр Херсона, пострадали люди.
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Как работает промышленность
О полноценном возобновлении предприятий в Херсоне говорить сложно. оккупанты каждый день обстреливают промышленные базы системами залпового огня, не давая возможности ничему работать в городе. Единственным, что начинает возрождаться на деоккупированной части Херсонщины, является сельское хозяйство.
Мы все уже видели первые арбузы, фермеры с весны их засеяли, а сейчас собирают урожай. Есть и традиционные помидоры, то есть овощеводство постепенно возрождается. Но масштабы сельского хозяйства никак не сравнимы с теми, которые были до войны, потому что система орошения фактически разрушена.
– сказал депутат.
Сергей Хлань рассказал, как работают фермеры на деоккупированной Херсонской области: смотрите видео
Есть ли проблемы разминирования
Сельское хозяйство понемногу восстанавливается на площадях, где были проведены работы по разминированию. Но из-за отсутствия централизованного орошения невозможно выращивать овощи в таких количествах, как раньше. В общем все, что сегодня делают фермеры, они делают тяжелым трудом.
Аграрии даже самостоятельно приобщаются к разминированию и придумывают свои беспилотные тракторы, которые разминируют поля. Но риск того, что мины снова прилетят и не разорвутся достаточно велик.
Ситуация сложнее с населенными пунктами и аграриями, которые находятся ближе к побережью Днепра, там обстрелы не прекращаются и количество неразорванных мин очень высоко. Мины продолжают прилетать на правый берег, остаются неразорванными, поэтому работы по разминированию продолжаются медленными темпами.
– подчеркнул Сергей Хлань.
В Херсонской области уничтожают окупантов
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- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Юге. Наши воины уничтожают оборонный потенциал окупантов и их способность сопротивляться.