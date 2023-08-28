В пригороде Херсона фермеры собирают первый урожай арбузов. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, добавив, что масштабы производства не сравнимы с довоенными годами. Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли центр Херсона, пострадали люди.

Читайте также Россияне ударили по трубе Херсонской ТЭЦ: Хлань сказал, почему выбрали такую цель

Как работает промышленность

О полноценном возобновлении предприятий в Херсоне говорить сложно. оккупанты каждый день обстреливают промышленные базы системами залпового огня, не давая возможности ничему работать в городе. Единственным, что начинает возрождаться на деоккупированной части Херсонщины, является сельское хозяйство.

Мы все уже видели первые арбузы, фермеры с весны их засеяли, а сейчас собирают урожай. Есть и традиционные помидоры, то есть овощеводство постепенно возрождается. Но масштабы сельского хозяйства никак не сравнимы с теми, которые были до войны, потому что система орошения фактически разрушена.

– сказал депутат.

Сергей Хлань рассказал, как работают фермеры на деоккупированной Херсонской области: смотрите видео

Есть ли проблемы разминирования

Сельское хозяйство понемногу восстанавливается на площадях, где были проведены работы по разминированию. Но из-за отсутствия централизованного орошения невозможно выращивать овощи в таких количествах, как раньше. В общем все, что сегодня делают фермеры, они делают тяжелым трудом.

Аграрии даже самостоятельно приобщаются к разминированию и придумывают свои беспилотные тракторы, которые разминируют поля. Но риск того, что мины снова прилетят и не разорвутся достаточно велик.

Ситуация сложнее с населенными пунктами и аграриями, которые находятся ближе к побережью Днепра, там обстрелы не прекращаются и количество неразорванных мин очень высоко. Мины продолжают прилетать на правый берег, остаются неразорванными, поэтому работы по разминированию продолжаются медленными темпами.

– подчеркнул Сергей Хлань.

В Херсонской области уничтожают окупантов