В Херсоне горит ТРЦ: жуткое видео

Российские захватчики атакуют Херсон. В городе загорелось здание торгового центра "Фабрика" на улице Залаегэрсег.

Соответствующие кадры местные СМИ опубликовали в сети 1 марта. Ими с журналистами поделились жители Херсона.

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Вспыхнул Херсонский ТРЦ

На опубликованном видео видно пламя и здание, охваченное густым темным дымом. Его автор говорит, что неподалеку слышна военная техника, но никого не видно.

В Херсоне горит ТРЦ: смотрите видео

Мэр обратился к жителям Херсона

Городской голова Игорь Колыхаев сообщил, что город находится под обстрелом. Горят жилые дома и городские объекты. Власти призвали горожан соблюдать основные правила безопасности. "Я буду удерживать город и его жизнедеятельность столько, сколько смогу. Херсон был и останется украинским городом", – заверил чиновник.

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