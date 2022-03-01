Відповідні кадри місцеві ЗМІ опублікували у мережі 1 березня. Ними з журналістами поділилися мешканці Херсона.

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Спалахнув херсонський ТРЦ

На опублікованому відео видно полум'я та будівлю, охоплену густим темним димом. Його автор каже, що неподалік чути військову техніку, але нікого не видно.

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Мер звернувся до мешканців Херсона

Міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що місто перебуває під обстрілом. Горять житлові будинки та міські об'єкти. Влада закликала містян дотримуватися основних правил безпеки. "Я утримуватиму місто і його життєдіяльність стільки, скільки зможу. Херсон був та залишиться українським містом", – запевнив чиновник.

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