В Херсоне граждане противостоят оккупантам, распевая гимн Украины: мощное видео
18 марта 2022 , 23:26Читати новину українською
Источник:Территориальная оборона ВСУ
Российские войска временно оккупировали Херсон. Однако граждане не планируют сдавать свой город и каждый день героически противостоят врагу.
Захватчики растеряны и в панике прибегают к маразматическим действиям. Да, 18 марта они включили гимн СССР, сами его слушали, а потом сами аплодировали.
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Херсонцы решили ответить оккупантам: став как один против россиян, граждане спели гимн Украинского государства и выкрикивали патриотические лозунги.
В социальной сети обнародовали видеогероическую борьбу жителей Херсона с захватчиками.
В Украине может звучать только один Гимн. Наш. Спасибо херсонцам за несокрушимость. Вы наши Герои,
– подписали ролик.