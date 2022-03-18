В Херсоне граждане противостоят оккупантам, распевая гимн Украины: мощное видео

Российские войска временно оккупировали Херсон. Однако граждане не планируют сдавать свой город и каждый день героически противостоят врагу.

Захватчики растеряны и в панике прибегают к маразматическим действиям. Да, 18 марта они включили гимн СССР, сами его слушали, а потом сами аплодировали.

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Херсонцы решили ответить оккупантам: став как один против россиян, граждане спели гимн Украинского государства и выкрикивали патриотические лозунги.

В социальной сети обнародовали видеогероическую борьбу жителей Херсона с захватчиками.

В Украине может звучать только один Гимн. Наш. Спасибо херсонцам за несокрушимость. Вы наши Герои,

– подписали ролик.