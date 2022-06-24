В Херсоне ликвидировали коллаборанта Савлученко: кто устроил "парад взрывов"

В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. По предварительным данным, он погиб на месте.

Савлученко состоял в партии Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью. Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок.

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Оккупанты начали дележ

Сейчас на оккупированных территориях идет сумасшедший дележ награбленного добра. Различные группировки борются за вывоз краденого зерна, выдумывают различные "желтые пропуска", чтобы обилечивать фермеров, мародерствуют на захваченных предприятиях.

Так что "парад подрывов", который сейчас происходит от Мелитополя до Херсона – это далеко не всегда работа СБУ.

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Сведение счетов

Бандиты и грабители охотно сводят счеты друг с другом, поскольку все эти убийства и взрывы как раз очень удобно списывать на украинские ДРГ.

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