Медики Херсона выдумали вспышку COVID, чтобы больницу не захватили россияне

Российские захватчики во время оккупации Херсона хотели превратить местную больницу в военный госпиталь. Впрочем, медики защищали заведение. В частности, придумали вспышку коронавируса, чтобы не допустить захвата больницы врагом.

Во время оккупации Херсона российские военные пытались взять под контроль больницу имени Тропиных. Однако медики не хотели сотрудничать с врагом, поэтому прибегли к уловкам. Как врачи отчаянно боролись за медучреждение, рассказываем дальше.

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Как в Херсоне медики больницу от оккупантов защищали

Когда бойцы Путина впервые наведались в больницу Тропиных, они приказали руководителю медучреждения Леониду Ремиге снять висевший на входе сине-желтый флаг. Однако врач отказался.

Вы можете застрелить меня, если хотите, но я не собираюсь этого делать,

– подчеркнул Ремига.

Главный врач Леонид Ремига / Фото The Wall Street Journal

Впрочем, на этот раз россияне долго не настаивали и ушли. Однако через несколько дней в больницу на бронетранспортере приехали солдаты. Они планировали превратить больницу в военный госпиталь. Тогда врачи придумали, как перехитрить врага.

Наша больница не могла стать российской,

– подчеркнул Леонид Ремига.

Главный врач вышел к захватчикам в защитной спецодежде и заявил, что военные не могут зайти в из-за вспышки коронавируса. Персонал облепил стены медучреждения предупреждениями об инфекции. К счастью, хитрость сработала: на время солдаты ушли.

В Херсоне медики придумали вспышку коронавируса, чтобы захватчики не захватили больницу / Фото The Wall Street Journal

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