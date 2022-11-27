Під час тимчасової окупації Херсона російські військові намагалися взяти під контроль лікарню імені Тропіних. Однак, медики не хотіли співпрацювати з ворогом, тож вдалися до хитрощів. Як лікарі відчайдушно боролися за медзаклад, розповідаємо далі.

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Як у Херсоні медики лікарню від окупантів захищали

Коли бійці Путіна вперше навідалися до лікарні Тропіних, вони наказали очільнику медзакладу Леоніду Ремизі зняти синьо-жовтий прапор, що висів на вході. Однак, лікар відмовився.

Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити,

– підкреслив Ремига.

Головний лікар Леонід Ремига / Фото The Wall Street Journal

Втім, цього разу росіяни довго не наполягали та пішли геть. Однак, через декілька днів до лікарні на бронетранспортері приїхали ворожі солдати. Вони планували перетворити лікарню у військовий госпіталь. Тоді лікарі придумали, як перехитрити окупантів.

Наша лікарня не могла стати російською,

– наголосив Леонід Ремига.

Головний лікар вийшов до загарбників у захисному спецодязі та заявив, що військові не можуть зайти до через спалах коронавірусу. Персонал обліпив стіни медзакладу попередженнями про інфекцію. На щастя, хитрість спрацювала: на деякий час солдати пішли геть.

У Херсоні медики вигадали спалах коронавірусу, аби загарбники не захопили лікарню / Фото The Wall Street Journal

Зауважимо, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти намагалися перетворити Херсонську область у "зону відчуження". Російські загарбники закривали лікарні, вивозили обладнання та тиснули на медиків, аби ті переїжджали до Росії.

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