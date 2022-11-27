Під час тимчасової окупації Херсона російські військові намагалися взяти під контроль лікарню імені Тропіних. Однак, медики не хотіли співпрацювати з ворогом, тож вдалися до хитрощів. Як лікарі відчайдушно боролися за медзаклад, розповідаємо далі.
Читайте також Хай буде світло: до нещодавно звільненого Херсона подали електрику
Як у Херсоні медики лікарню від окупантів захищали
Коли бійці Путіна вперше навідалися до лікарні Тропіних, вони наказали очільнику медзакладу Леоніду Ремизі зняти синьо-жовтий прапор, що висів на вході. Однак, лікар відмовився.
Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити,
– підкреслив Ремига.
Головний лікар Леонід Ремига / Фото The Wall Street Journal
Втім, цього разу росіяни довго не наполягали та пішли геть. Однак, через декілька днів до лікарні на бронетранспортері приїхали ворожі солдати. Вони планували перетворити лікарню у військовий госпіталь. Тоді лікарі придумали, як перехитрити окупантів.
Наша лікарня не могла стати російською,
– наголосив Леонід Ремига.
Головний лікар вийшов до загарбників у захисному спецодязі та заявив, що військові не можуть зайти до через спалах коронавірусу. Персонал обліпив стіни медзакладу попередженнями про інфекцію. На щастя, хитрість спрацювала: на деякий час солдати пішли геть.
У Херсоні медики вигадали спалах коронавірусу, аби загарбники не захопили лікарню / Фото The Wall Street Journal
Вас може зацікавити – Що відбувається у Херсонській області: дивіться відео