У Херсон 26 листопада почали подавати електрику. Про це повідомив заступник очільника ОП Кирило Тимошенко. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми Росія повністю знищила енергосистему Херсона, – ДТЕК

У Херсон подали електрику

Над поверненням світла у Херсон цілодобово працювала величезна команда. Зокрема, рятувальники, поліція, електрики з усієї України, очільники Херсонської та Миколаївської ОВА тощо. Тимошенко наголосив, що, як і обіцяли, – впоралися трохи більше, ніж за тиждень.

Спочатку енергетики подають потужності на критичну інфраструктуру міста. Далі – побутовим споживачам.

Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо,

– наголосив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Зверніть увагу! Янушевич закликав місцевих жителів не поспішати вмикати електроприлади, тільки-но у домівках з'явиться світло. "Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти", – підкреслив голова Херсонської ОВА.

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Російські військові повністю знищили енергосистему Херсона

Під час тимчасової окупації Херсона російські загарбники повністю знищили енергосистему міста. Про це розповіли у ДТЕК.

Виконавчий директор Дмитро Сахарук зазначив, що ситуація дуже складна. Прогнозував, що, можливо, для повернення світла знадобиться близько місяця.

Сахарук також зазначив, що роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. Наприклад, щодня бригадам доводиться вбрід переправлятися через річку Інгулець.

Очільник ОВА 25 листопада повідомив, що для відновлення електропостачання у регіоні працюють одразу 25 бригад. Зокрема, 124 робітники та 55 одиниць техніки.

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