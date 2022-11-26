У Херсон 26 листопада почали подавати електрику. Про це повідомив заступник очільника ОП Кирило Тимошенко. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми Росія повністю знищила енергосистему Херсона, – ДТЕК

У Херсон подали електрику

Над поверненням світла у Херсон цілодобово працювала величезна команда. Зокрема, рятувальники, поліція, електрики з усієї України, очільники Херсонської та Миколаївської ОВА тощо. Тимошенко наголосив, що, як і обіцяли, – впоралися трохи більше, ніж за тиждень.

Спочатку енергетики подають потужності на критичну інфраструктуру міста. Далі – побутовим споживачам.

Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо,
– наголосив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Читайте також Тепер у Херсоні можна купити українські товари: відкрили перший супермаркет після звільнення

Як у Херсоні вмикали електроенергію: дивіться відео

Російські військові повністю знищили енергосистему Херсона

  • Під час тимчасової окупації Херсона російські загарбники повністю знищили енергосистему міста. Про це розповіли у ДТЕК.
  • Виконавчий директор Дмитро Сахарук зазначив, що ситуація дуже складна. Прогнозував, що, можливо, для повернення світла знадобиться близько місяця.
  • Сахарук також зазначив, що роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. Наприклад, щодня бригадам доводиться вбрід переправлятися через річку Інгулець.
  • Очільник ОВА 25 листопада повідомив, що для відновлення електропостачання у регіоні працюють одразу 25 бригад. Зокрема, 124 робітники та 55 одиниць техніки.

Варто переглянути – Як херсонці зустрічали українських захисників: дивіться відео