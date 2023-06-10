Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, эвакуация на правом берегу проходит под обстрелами россиян.

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Минометный обстрел Херсона

Хлань отметил, что когда представители миссии ООН попали под обстрел, убегая в свои автомобили, кричали, что по любым нормам обстрелы во время эвакуации невозможны.

Все, что мы говорим каждый день, до ООН не доходило, пока они сами не увидели. Эти преступления россиян не могут уложиться в здоровую голову. Помощь людям, эвакуация, которая сейчас идет на правом берегу, проходит под постоянными обстрелами оккупантов,

– подчеркнул он.

Депутат объяснил, что враг применяет минометные обстрелы, размещаясь на втором этаже затопленных домов.

Обратите внимание! Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В этот день ООН цинично отмечала день русского языка. Организация не осудила террористические действия России.

Россия снова обстреляла эвакуационные группы в Херсоне