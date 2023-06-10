Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, евакуація на правому березі проходить під обстрілами росіян.

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Мінометний обстріл Херсона

Хлань зазначив, що коли представники місії ООН потрапили під обстріл, втікаючи до своїх автівок, кричали, що за будь-якими нормами обстріли під час евакуації неможливі.

Усе, що ми говоримо щодня, до ООН не доходило, поки вони самі не побачили. Ці злочини росіян не можуть вкластися у здорову голову. Допомога людям, евакуація, яка зараз триває на правому березі, проходить під постійними обстрілами окупантів,

– підкреслив він.

Депутат пояснив, що ворог застосовує мінометні обстріли, розташовуючись на другому поверсі затоплених будинків.

Зверніть увагу! Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У цей день ООН цинічно відзначала день російської мови. Організація не засудила терористичні дії Росії.

Росія знову обстріляла евакуаційні групи у Херсоні