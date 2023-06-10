У поліції розповіли, що російські загарбники цинічно цілили в евакуаційні групи. Про обстріл стало відомо орієнтовно о 13:55 10 червня.
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Росія знову атакувала Херсон
Російські війська обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та безпілотників,
– заявили у поліції.
За їхніми даними, внаслідок авіанальоту окупантів є пошкодження у:
- місті Берислав;
- селі Зміївка;
- селі Новоберислав.
Відомо, що там внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджені житлові будинки.
Окрім того, у селі Тягинка росіяни:
- тяжко поранили 64-річного місцевого жителя;
- пошкодили ангари;
- скинули боєприпаси з дрона і травмували двох поліцейських.
В обласному центрі російські військові вкотре атакували мікрорайон Корабел, звідки триває евакуація місцевих жителів, а також центр міста, поранено 16-річну дівчину та працівника поліції,
– заявили правоохоронці.
За їхніми даними, у Херсоні пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Там після влучання снарядів виникли пожежі.
Росія атакувала Херсон / Фото поліції
Попередні обстріли Херсона: коротко
- Росія продовжує цинічно обстрілювати Херсон, попри затоплення, яке виникло через підрив Каховської гідроелектростанції.
- Саме тому місцева влада закликала волонтерів з човнами не їхати в обласний центр Херсонщини. Адже у місті постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації. В обласній військові адміністрації запевняли, що станом на ранок 9 червня сил було достатньо, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій.
- Буквально вранці 10 червня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що загарбники знову обстріляли Корабельний район Херсона, коли там здійснювалася евакуація. На жаль поранені двоє волонтерів: 52-річний та 25-річний чоловіки, що допомагали місцевим виїздити з підтоплених районів.
- Перед цим ввечері 9 червня Росія знову таки атакувала Херсон під час евакуації мирних мешканців. Тоді зазнали поранень троє людей, серед яких одна – неповнолітня.