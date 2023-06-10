В полиции рассказали, что российские захватчики цинично целились в эвакуационные группы. Об обстреле стало известно ориентировочно в 13:55 10 июня.

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Россия снова атаковала Херсон

Российские войска обстреляли населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и беспилотников,

– заявили в полиции.

По их данным, в результате авианалета оккупантов есть повреждения в:

городе Берислав;

селе Змиевка;

селе Новоберислав.

Известно, что там в результате взрывов управляемых бомб повреждены жилые дома.

Кроме того, в селе Тягинка россияне:

тяжело ранили 64-летнего местного жителя;

повредили ангары;

сбросили боеприпасы с дрона и травмировали двух полицейских.

В областном центре российские военные в очередной раз атаковали микрорайон Корабел, откуда идет эвакуация местных жителей, а также центр города, ранена 16-летняя девушка и работник полиции,

– заявили правоохранители.

По их данным, в Херсоне повреждены многоэтажные и частные дома. Там после попадания снарядов возникли пожары.

Россия атаковала Херсон / Фото полиции

Предыдущие обстрелы Херсона: коротко