Инцидент произошел около 15:00 на улице Университетской. Местная жительница вызвала полицию, потому что ее пьяный бывший сожитель не хотел выходить из квартиры.

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Мужчина еле дышал

Когда на место происшествия прибыли патрульные, то увидели довольно странную картину – в окне указанного дома фактически висел неизвестный мужчина. Он еле дышал и терял сознание.

Владелица квартиры в это время выходила к соседке. Когда она вернулась, то открыла дверь квартиры. Женщина помогла полицейским вытащить 42-летнего мужчину из ловушки.

Патрульные оказали пострадавшему домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Женщина рассказала, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дома,

– сказали правоохранители.

Пока женщины не было дома, ее бывший решил вернуться через окно.