Інцидент трапився близько 15:00 на вулиці Університетській. Місцева мешканка викликала поліцію, бо її п'яний колишній співмешканець не хотів виходити з квартири.
Читайте також Думав, що завозять вірус: у Росії селянин прогнав медиків, які вертольотом прилетіли по хворого
Чоловік ледве дихав
Коли на місце події прибули патрульні, то побачили досить дивну картину – у вікні вказаного помешкання фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав і втрачав свідомість.
Власниця квартири у той час виходила до сусідки. Коли вона повернулася, то відкрила двері квартири. Жінка допомогла поліцейським витягти 42-річного чоловіка з пастки.
Патрульні надали постраждалому домедичну допомогу та викликали медиків.
Жінка розповіла, що посварилась із колишнім співмешканцем та вигнала його з дому,
– сказала правоохоронці.
Поки жінки не було вдома, її колишній вирішив повернутися через вікно.