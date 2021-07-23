Інцидент трапився близько 15:00 на вулиці Університетській. Місцева мешканка викликала поліцію, бо її п'яний колишній співмешканець не хотів виходити з квартири.

Читайте також Думав, що завозять вірус: у Росії селянин прогнав медиків, які вертольотом прилетіли по хворого

Чоловік ледве дихав

Коли на місце події прибули патрульні, то побачили досить дивну картину – у вікні вказаного помешкання фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав і втрачав свідомість.

Власниця квартири у той час виходила до сусідки. Коли вона повернулася, то відкрила двері квартири. Жінка допомогла поліцейським витягти 42-річного чоловіка з пастки.

Патрульні надали постраждалому домедичну допомогу та викликали медиків.

Жінка розповіла, що посварилась із колишнім співмешканцем та вигнала його з дому,

– сказала правоохоронці.

Поки жінки не було вдома, її колишній вирішив повернутися через вікно.