В Херсоне начинаются проблемы: все меньше еды, топлива и лекарств

В Херсоне, который захватили российские войска, нарастают проблемы с едой, лекарствами и топливом. Оккупанты не дают завезти украинскую гуманитарную помощь.

Многие люди потеряли работу. А в городе заканчивается мука для выпекания хлеба. Такая ситуация произошла в Херсоне после прихода российских оккупантов.

Важно На Херсонщине продолжаются боевые действия: вокруг Новой Каховки оккупанты усилили пропускной режим

Херсонцы помогают друг другу

Жители города и представители городской власти пытаются решить проблему: кому-то помогают купить еду, организовывают пункты взаимопомощи, самостоятельно убирают город.

В Городском совете отмечают – до оккупации в Херсоне проживали люди 100 разных национальностей. И никогда у них не возникало проблем с языком, пониманием и тому подобное. Но оккупанты решили, что почему-то их нужно "вызволять". И начались проблемы.

"Херсонщина считается русскоязычным регионом, на самом деле он двуязычный – украинский и русский прекрасно уживались. До сих пор уживались. Пока мирный Херсон не пришли неизвестно от чего "освобождать" другие братья. Как они "освобождают"? Разрушают дома, которые не строили, убивают людей, которые просто жили и никого не трогали, грабят, запугивают. Коренные россияне переходят на украинский в знак протеста против "освобождения", – говорится в сообщении.

Сейчас оккупанты разгоняют мирные митинги, проводят облавы. Уже похищали активистов, священников и даже директора театра. Жители не могут уехать, а сюда никто не может заехать.

Никто не ждет здесь Россию. Никто ее не хочет. Ее не хотят даже коллаборанты – продажные существа, для которых личная выгода больше жизни. Херсон – украинский город. И это не только личное мнение одного человека или небольшой группы людей. Это мнение почти 300 тысячного населения Херсона. Херсон – это Украина!

– утверждают в Херсонском городском совете.

Люди не сдаются! В городе актуальны только два цвета – синий и желтый.

Казни в Украине входили в план Путина, – британская разведка: смотрите видео