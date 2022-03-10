В Херсоне неизвестные продавали печенье из машин, используя символику Красного Креста

Херсонская областная организация Общества Красного Креста Украины официально заявляет, что транспорт, зафиксированный в Херсоне, не принадлежит их организации.

Сообщается, что машины с символикой видели в Шуменском и Таврическом микрорайонах.

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Продавцы не имеют никакого отношения к Красному Кресту и незаконно используют нашу эмблему. Обо всех фактах прошу сообщать по телефонам 49-30-51 и 050-725-17-11,

– написала заместитель председателя организации Лариса Марченко на официальной странице Херсонской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что международная организация "Красный Крест" запрещает Украине использовать их эмблему для эвакуационного транспорта.

Верещук обращается к Красному Кресту с требованием сделать гуманитарные коридоры в Киеве:

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