В Херсоне оккупанты крутят пропагандистские ролики с русской озвучкой

Российская орда пытается оккупировать украинский Херсон. Оккупанты разрушили телебашню в городе, там уже крутят их пропаганду.

Херсон считается сейчас одним из наиболее проблемных направлений. Но город до сих пор под украинским флагом.

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Впрочем, горожанам уже крутят пропагандистские ролики с русской озвучкой. Поэтому украинцев там просят быть бдительными и не вестись на эти провокации врага.

Российская пропаганда в Херсоне: смотрите видео

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