В Херсоне оккупанты крутят пропагандистские ролики с русской озвучкой
3 марта 2022 , 23:23Читати новину українською
Источник:Юлия Палийчук в телеграме
Российская орда пытается оккупировать украинский Херсон. Оккупанты разрушили телебашню в городе, там уже крутят их пропаганду.
Херсон считается сейчас одним из наиболее проблемных направлений. Но город до сих пор под украинским флагом.
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Впрочем, горожанам уже крутят пропагандистские ролики с русской озвучкой. Поэтому украинцев там просят быть бдительными и не вестись на эти провокации врага.
Российская пропаганда в Херсоне: смотрите видео
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